黃一山談周星馳經濟狀態。（圖／取自《on.cc東網》）

最近因新冠肺炎疫情各行各業都受到影響，「星爺」周星馳驚傳抵押約價值台幣42億「超級豪宅」換現金脫困，多年前常和星爺拍片的 「小龜」黃一山最近拍片回應此事，說有很多人問他星爺還好嗎？就他的認識知道星爺平時就愛買房地產投資，若手上真的沒現金，「你叫他拿房產出來變現金是絕對有可能的」。

黃一山多年前曾演出《逃學威龍》 系列電影，最近周星馳傳出財務吃緊，黃一山說周星馳沒跟別人解釋過這件事，但他想分享一個親眼看到的故事，早年周星馳剛開始走紅時，拍片空檔黃一山看到周星馳停駐在房地產仲介的店面前，他問星爺在看什麼？星爺大方說：「我在看店面、看豪宅啊！」

黃一山說，自此他便知道周星馳喜歡投資房地產，所以如果叫他拿出上億現金拿不出來完全有可能，「誰會在家放6億、10億現金」，因此抵押房產這事在星爺身上有可能發生，但他也請粉絲不用太過擔心，因為周星馳手上房產很多，抵押一、兩棟對他不構成影響，「他會繼續住豪宅，因為瘦死的駱駝比馬大」。

(中時電子報)