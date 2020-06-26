觀察2020年上半年國泰、富邦、開發等多家大型金控招募人才職缺，呈現跨領域專業特色，像是「財務風險控管、金融科技、數據分析、數位行銷」等職缺，甚至還針對海外駐點開出精通越南語條件，擴大徵才範圍。

國泰金控徵才會不定期於臉書粉專「Cathay Maker」公布職缺消息。今年到目前為止已經有4個大型線上人才招募活動，像是「數位科技徵才－IT’s Time產壽險大型IT人才」招募活動，鎖定年後轉職有經驗者工作者，已釋出18個類別職缺招募48人，共接獲418份履歷，錄取率11%。

還有「國泰儲備幹部MA徵才」一項，約2,400人投遞履歷，應徵3大MA職缺（包括金控GMA、人壽CIM、銀行CMA），應徵不到30個職缺，錄取率僅達1%。

「國泰實習生計畫CIP」就吸引約3,000多人投遞履歷，應徵135個職缺，錄取率4%。而「國泰線上徵才活動」針對職場新鮮人及有工作經驗者，釋出55個類別職缺，預計招募近300多位內勤企劃人員。

國泰金控表示，以今年3月所舉辦的線上徵才說明會來說，由國泰世華銀行董事長郭明鑑領軍，與國泰金控總經理李長庚、國泰世華銀行總經理李偉正、國泰人壽總經理劉上旗、國泰人壽資深副總王怡聰、國泰產險總經理陳萬祥及國泰金控資深副總孫至德輪番上陣，分享其經驗談。

北富銀招募MA儲備幹部，不限科系挑戰百萬年薪。（圖／富邦金提供）

富邦金控今年錄取60位MA，持續招募Fintech相關組別，包括富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券及富邦華一銀行等均開放招募金融科技、數據分析及數位行銷等職缺機會。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，金融業所需人才不限於財務金融、商學、管理等知識背景，同樣歡迎資工、資管、數學、統計等不同學識背景的人才加入富邦。

富邦金控招募MA已逾15年，現職MA們來自理、工、文、法、社會科學、電機工程及管理學院等不同領域，共同具有主動積極、勇於承擔責任、樂於接受挑戰特質，同時有良好的溝通表達、邏輯思考與問題分析解決能力。

開發金控2020菁英發展計畫。（圖／開發金提供）

中華開發金控的2020菁英發展計畫（MA），最快今年7月展開儲備幹部培訓，預計招募20名，凡國內外研究所畢業，中、英溝通表達流利，科系不拘，將有機會從專案任務導向與海外學習計畫中歷練，擴展國際視野。

開發金控發言人張立荃指出，菁英發展計畫主要分為凱基銀行、凱基證券及中國人壽等三大MA培訓計畫。應徵者提供履歷之外，還須檢附英文多益成績或其他英文檢定證明。

去年通過MA甄選的徐聖傑、張堯及敬皓崴等共三人就現身說法，分享加入開發金、中國人壽團隊心得。徐聖傑現任職於凱基銀行金融市場處，參與銀行交易室業務。他說自己多虧團隊同事、主管相當樂意分享指導，傳授解決困難方法。

凱基證券衍生性商品部MA張堯則認為部門主管會與MA深入會談，確認專長在組織內如何發揮，在為期一年輪調中收穫良多。中國人壽MA敬皓崴則對與總經理定期溝通會議，並參與核心跨部門專案等學習機會印象特別深刻，還認為到中壽是正確選擇。

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(中時電子報)