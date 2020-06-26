駐德美軍演習

美國總統川普決定，將從德國撤出9,500駐軍，已引發歐洲憤怒和廣大爭議。不過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四說，華府會削減駐歐美軍，是經過深思熟慮所採取的戰略。而主要的原因之一，在於中國大陸威脅印度與東南亞。

據印度《金融快報》（Financial Express）與《印度時報》（The Times of India）26日報導，蓬佩奧在布魯塞爾論壇（Brussels Forum）線上會議中說，解放軍所採取的行動，意味對印度、越南、馬來西亞和菲律賓造成威脅，並對南海構成挑戰。他明言，華府將確保美軍適當部署，以對抗解放軍。他說，這是當代的挑戰，「我們必須確保資源到位，以做到那點」。

此外，蓬佩奧先後提及中印邊境流血衝突，北京在南海的活動，還有掠奪性的經濟政策等。他並宣佈，美國和歐盟會展開對話，就中國大陸和它所構成的威脅進行對話。

而蓬佩奧上星期批評解放軍「升高」了中印邊境緊張，並將具有戰略重要性的南海軍事化，甚至痛批「中國是流氓」（China is a“rogue actor”）。

(中時電子報)