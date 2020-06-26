越南一名健身教練（Nguyen Chinh），2018年遇見1名心儀女子( Ý Trinh)，便展開猛烈追求，2年內還對方告白了80多次，結果都被打槍，沒想到「最後1次告白」終於感動對方，2人將在2021年結婚。

據《ZingNews》報導，Nguyen Chinh 2018年在健身房遇到Ý Trinh，對心目中的女神一見鍾情，於是開始對女子展開猛烈追求，不斷詢問對方喜歡的電影、音樂等，2年內共對女子表白了80多次，但對方都以個性不合、有男友等理由拒絕。

不過Nguyen Chinh 不放棄，重新思考女神拒絕他的原因，某天決定用最誠摯的心向對方「最後一次告白」，由於告白當天的氣氛與之前完全不同，果真感動女子的心，最後終於獲得對方點頭答應交往。

Ý Trinh表示，其實自己早已動搖，只是之前覺得Nguyen Chinh並非認真追求、態度輕浮，但對方2年來始終不放棄追求，才獲得她信任答應交往。2人已決定在2021年步入禮堂，結為夫妻！

(中時電子報)