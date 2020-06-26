烏克蘭馬拉松女子好手卡蒂歐夏娃（Kateryna Katiushcheva）擁有「鐵娘子」之稱，是國內數一數二的長跑好手，不過她日前報名參加知名的「煉獄馬拉松」時，一開始雖一路領先，不過當所有參賽者都抵達終點時，卻不見她的身影，離奇失蹤11小時後，才被發現中暑倒在路邊，送醫後宣告不治。

據《每日郵報》報導，卡蒂歐夏娃所報名的「煉獄馬拉松」在烏克蘭相當著名，全名是「敖德薩庫尼亞克超級馬拉松」（Odessa Ultra-Trial Kuyalnik），選手必須頂著38度高溫，在十分複雜的地形出賽，是難度極高的馬拉松賽事，據悉，「煉獄馬拉松」的總長為42英哩。

報導指出，卡蒂歐夏娃開跑後一路領先，不過當選手陸續回到終點時，卻不見她的身影，眾人苦等近11小時才驚覺有異，於是出動警方協尋，經過8小時的搜索，最終在距離終點6英哩的地方尋獲卡蒂歐夏娃，但她當時已經嚴重中暑脫水，送醫後原本情況有好轉，但最終仍不治身亡。

卡蒂歐夏娃是烏克蘭的馬拉松國手，去年曾代表國家前往摩爾多瓦和基輔參加超級馬拉松，當消息傳開時，也引發該國體壇一片錯愕。

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(中時電子報)