高雄市長補選，國民黨參選人李眉蓁今前往前雅區的高雄市立國際游泳池，關心體育活動發展。體育場內民眾對李眉蓁信心喊話「市長加油」，對於民眾黨對手吳益政表示中央撥統籌分配款問題，李眉蓁說，若期待統籌分配款，不要再做夢了，不如來支持她，自己來努力爭取最實在。

高雄市長補選24日3大黨完成登記，民進黨推出陳其邁參戰，民眾黨徵召高市議員吳益政，國民黨則徵召現任市議員李眉蓁，補選將在8月15日舉行投票。

李眉蓁表示，高雄09年辦世大運後，高雄就沒有甚麼賽事了，她覺得非常可惜，希望未來大型賽事能在高雄，包括爭取2025世大運，2030亞運在高雄，提升高雄能見度。李眉蓁也提到運動發展局經費一直沒有變，未來會爭取增加補助，她長期在地方以瞭解，訓練的選受面臨經費受限，未來將會同體育界專業意見，全力爭取預算。

至於是否會提出政策調整或是延續韓市府市政？李眉蓁說，如果韓市府市政，好的市政我會延續，可是我還是會提出年輕人不一樣的市政，好的市政一定要延續啊。

對於網路傳言她是不是前市長夫人李佳芬親戚？李眉蓁說，網路真的太誇張了，我要重申，我不是李佳芬的親戚，而外界質疑，她參加補選是不是因為她是韓團隊的小小韓粉？李眉蓁重申，國民黨只要提出候選人，國民黨議員支持，這是理所當然的事情，現在支持我的人不就是小小韓粉嗎？外界這樣扣我帽子，我覺得非常不妥，當然韓國瑜是我尊重的叔叔。家父以前在高農和韓國瑜以前在北農就是朋友關係，若這樣形容，支持她的議員不就變成小小韓粉？

對於補選團隊人選問題，李眉蓁說，大家都知道我臨時被徵召，所以我的團隊都還沒有準備好，加上明天已故議長許崑源就要出殯了，在被徵召後，突然變得沒有空去看奧本叔叔，沒空陪他，加上明天出殯人很多，我今天早上就先過去像許議長報告最近發生的事情和說明原因。

對於未來會如何爭取年輕選票？李眉蓁說，我一定要跳脫國民黨的同溫層，所以說年輕選票我一定會來努力，我自己也是年輕人，相信將來能有所突破，且現在也和黨內青年團體在研究如何爭取更多年輕人的選票。

對於民眾黨對手吳益政表示中央應撥統籌分配款，李眉蓁說，以前前市長陳菊、對手陳其邁在中央，就是已經沒有替高雄爭取到統籌分配款，對於吳益政認為可以期待中央的統籌分配款，李眉蓁說，吳益政期待統籌分配款，不要再做夢了，不如來支持她，自己來努力爭取最實在。對於新冠肺炎再出現確診，在疫情還未完全平息下，李眉蓁說，現在防疫第一最重要。

對於陳其邁找來帥哥吳怡農助陣，李眉蓁說，未來會請蔣萬安過來幫忙，但因為立院會期要忙到7月底，且蔣萬安人氣非常高，這期間會熱情邀請他(蔣萬安)。將來也會請韓市長替我加油，但這幾天他太累了，難道他不能休息一下嗎？

(中時電子報)