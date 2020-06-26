高雄愛河袋屍命案40小時迅速破案，涉案的羅男平日無業，疑借錢不成失手勒斃並肢解王姓老翁（80歲）於22日棄屍。檢方昨日晚間聲押羅姓凶嫌，高雄地院晚間10點53分做出裁定，法官考量羅嫌自白殺人，且有證物扣案，足認犯嫌重大，又因涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，前又將屍體及兇器棄置，亦有滅證之虞，故認有羈押之必要，裁定羈押。

警方調查，王姓老翁是低收入戶，月領1萬餘元。他與羅男在愛河附近聚集而認識，羅男常向王姓老翁借錢，陸續借有10萬元，20日羅男見老翁到銀行領錢，又要再借錢，雙方在老翁家中為此起爭執，羅嫌涉嫌掐頸威脅被害人說出提款卡密碼，失手勒斃對方。

羅男並將老翁分屍成五大塊，再將屍塊裝入行李袋，並在袋內放置啞鈴丟入愛河滅跡，不過法網恢恢，屍袋卻浮出水面被清潔隊員撈起，警方以機車車牌追捕到案。

由於羅男供稱勒斃前並未凌虐被害人，檢警研判分屍拆解導致骨折破碎，至於牙齒短少可能是生前無牙，還待後續釐清。羅男被依《殺人罪》偵辦，檢方昨日晚間聲押羅姓凶嫌，法官認為有逃亡之虞，且羅又將屍體及兇器棄置，亦有滅證之虞，故認有羈押之必要，裁定羈押，但未禁見。

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(中時電子報)