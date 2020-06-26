台灣的警察業務繁雜，為民服務項目眾多大概居世界之最，只要民眾一通電話，各種疑難雜症都必須要第一時間處理。24日台南市警方就接獲民眾「離譜」報案指稱，台南龍舟錦標賽會場有人打翻飲料，引來大批螞蟻「影響行人通行」，要求警察立刻到場處理，員警雖然傻眼無奈，也還是摸著鼻子達成任務。

台南市政府昨天台南安平運河舉辦龍舟錦標賽，吸引大批觀光客與市民冒著酷暑到現場觀賞，現場也安排各式攤販在運河附近擺攤，在24日下午警方接獲1名男子報案，表示在運河邊地面有民眾打翻飲料，引來許多螞蟻，嚴重影響行人通行。

轄區分局接獲報案雖然傻眼，但基於服務精神，還是派員到場巡察處理，但卻沒發現「阻礙」行人通行的螞蟻，但警方仍不放心，告知主辦單位派人繼續尋找，並加強清潔工作。事後警方對於民眾這種耗費警力資源的行文也不敢苟同，但也不排除是有人刻意惡作劇。

據了解，台南國際龍舟錦標賽23日由百架無人機群飛揭開序幕，今年受到疫情的影響，賽事規模稍微縮減，但仍不減選手及民眾的熱情，安平運河湧入上萬人次觀賽，賽況仍相當熱烈。

(中時電子報)