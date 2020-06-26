今天邁入端午連假第2天，根據國道即時路況顯示，截至早上10時20分，西部國道狀況大致良好，有5個路段湧現車潮。國道5號則依舊塞車，目前石碇到坪林路段時速不到40公里。(圖擷自高公局即時路況)

連假第二日國5又塞！一早時速不到40公里

今天邁入端午連假第2天，根據國道即時路況顯示，截至早上9時30分，西部國道狀況大致良好，有5個路段湧現車潮。國道5號則依舊塞車，雪禭一度紫爆，目前石碇到坪林路段時速不到40公里。

國5閘道口車輛排隊上國道。（趙雙傑攝）

高公局今上午表示，國5依舊塞車，最快要下午4點才可以紓緩。早上大概在國5南下的部分，坪林路段有事故追撞，國三南下南州崁頂路段，有事故壅塞回堵，上路要注意車前狀況。

根據國道即時路況顯示，西部國道大致良好，大部分路段都可以維持時速80公里以上，僅國1汐止到內湖、內壢到中壢、中壢到楊梅路段、湖口服務站到新竹路段；國3龍潭到關西服務站，行車時速不到40公里。至於昨塞車長達36小時的國5，今早石碇到坪林路段仍為壅塞，行車不到40公里。

國3往宜蘭方向出現車潮。（趙雙傑攝）

連假第二天，高公局預估國5南向仍有大量車潮，除於7-12時實施南港系統至坪林南向高乘載管制措施外，將採較嚴格匝道儀控管制，以維持通過國5最大量之服務水準，並開車民眾請多善用高速公路1968App瞭解國道即時路況，避開壅塞路段及時段。

(中時電子報)