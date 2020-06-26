警方立即調閱監視器及網友側錄的肇事影像，追查危險駕駛的機車騎士，釐清肇責。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區中台路望高寮公廁旁，25日晚上近10時，發生一起騎車士以「翹孤輪」的方式，意圖耍帥，不料，卻擦撞一名開車行經的女車主，機車騎士涉嫌肇逃，幸好女車主未受傷，警方立即調閱監視器，及網友側錄的肇事影像，追查危險駕駛的機車騎士，釐清肇責。

天氣炎熱，午夜時分，大肚山望高寮附近出現飆車行徑的騎士，昨晚近10時，在南屯區中台路望高寮公廁旁，即因一名「翹孤輪」機車騎士擦撞行經的一輛汽車，過程被網友貼文在臉書不公開社團《爆料公社》，望高寮發生危險駕車致肇事行為。

警察局第四分局指出，南屯區中台路望高寮公廁旁，一名身分不詳男子騎乘機車由中台路往遊園路一段方向行駛，至中台路望高寮公廁旁，與開著自小客車45歲李姓女駕駛，由中台路往溫泉路方向直行發生對向擦撞。

警方到場處理，幸好李姓女駕駛未受傷，酒測值為0，未飲酒；至於機車騎士肇逃無法檢測，警方調閱監視器網友側錄的肇事影像，初步研判啟肇禍原因，機車騎士以翹輪方式於道路危險駕駛，開車的女車主尚未發現肇事因素。

警方表示，肇事後機車騎士即逃逸離去，台中市警察局第四分局交通分隊、春社派出所員警立即到場處理，追查危險駕駛的騎士，進一步釐清肇禍責任。

(中時 )