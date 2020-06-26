連假已經展開，除了吃粽子，吃點療癒味蕾的甜點也不賴。以生乳捲闖出名號的蛋糕名店，於北中南各地區推出限定口味生乳捲，趁著連假出遊，將限定口味吃好吃滿。

帕達諾起司生乳捲 （中部限定）。（圖／亞尼克提供）

北部的限定口味「黑糖珍珠美人茶」生乳捲，細膩的奶霜帶出東方美人茶醇厚的蜜香茶味，藏匿其中的黑糖珍珠麻糬Ｑ嫩彈滑，在齒間充斥著耐人尋味的餘韻。中部限定「帕達諾起司」生乳捲，豪邁使用擁有歐盟原產地保護級別的帕達諾起司，起司風味自然鮮明、味道柔和，刨絲後烘烤的焦香表面和泡芙蛋糕、北海道奶霜形成絕妙鹹香組合，入口即化的細膩口感與清爽裡的味覺層次，令人垂涎。南部限定「鮮芋奶霜」生乳捲，以頂級北海道奶霜的清爽滋味與檳榔心芋泥一起捲入Ｑ彈的泡芙蛋糕中，豐厚香純，吃得到滿滿芋泥與乳香融合的極致雙味。

地瓜千層酥禮盒（萬里門市限定）。（圖／亞尼克提供）

加上位於萬里的創始店，今年夏天獨家推出「YTM霜淇淋機」，現場能夠品嘗智能機台手臂製作的北海道霜淇淋，是結合高科技的甜品。還有限定特色產品「地瓜千層酥」，嚴選金山萬里在地食材、台農66號紅心番薯製作，選用法國進口無鹽發酵奶油，不添加其他調味品，完整保留地瓜原始的甘甜風味，並帶來柔滑細膩的口感。

25度N檸檬派（夢想村限定）。（圖／亞尼克提供）

而位於陽明山仰德大道旁的「夢想村」，前身為50年代的美軍宿舍，美國南方鄉村的建築風格，矗立紅牆上的壁爐、1960年代白色鐵窗花、美國古董投幣式電話亭、打字機等，來到這裡超有出國感。目前推出「豪華寄派塔套餐」，包含焦糖玫瑰鹽、檸檬派、草莓起司派、提拉米蘇、仲夏鮮芒派等各式派塔切片，想吃什麼都可以搭配組合。

禮坊奶油雪茄捲。（圖／宏亞食品提供）

若是想要買伴手禮，榮獲國際食品米其林風味絕佳大獎的手工捲製雪茄捲是好選擇。100%使用丹麥天然發酵頂級奶油、非籠飼雞蛋，散發濃郁奶香口感細緻綿密、伴佐蛋香酥脆餅皮，完美呈現法式風味。

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(中時電子報)