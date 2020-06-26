NFL傳奇經營者馬歇爾(George Preston Marshall)去世後51年遭到球團清算，當年由他一手建立並經營37年的華盛頓紅皮隊，本周卻宣布與他劃清界線，將他從榮譽圈(Ring of Fame)永久除名。原因是馬歇爾涉及「歧視黑人」，他是全聯盟最晚開始雇用黑人球員的老闆。

「紅皮隊」的隊名長年引起北美原住民(印地安人)爭議，他們廢除了原住民相關隊徽與物品，成功安撫大約90%原住民。真正摧毀馬歇爾的仍是非裔美國人，馬歇爾曾嗆聲：「等到哈林籃球隊出現第一個白人，我就開始雇用黑人。」最後迫於聯邦政府的壓力，馬歇爾1962年簽下黑人球員。

先前美國的黑人民權示威(BLM)行動，馬歇爾的雕像遭到抗議人士毀壞並移除。他是美式足球聯盟偉大的先驅者，發明了中場表演秀、行進樂儀隊、球隊戰歌等，是NFL歷史的重要人物。

美國球迷看法歧異，有人認為「抹除或改編歷史不會讓人類進步。」現今聯盟70%是黑人球員，這已經是進步的證明，何必清算馬歇爾？但部分BLM支持者還在氣頭上，他們只想全面下架涉及種族歧視的所有人物。至於「紅皮隊」是否打算改隊名，聯盟與球團不願回應。

(中時電子報)