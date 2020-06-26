網紅米砂（Misa）近期「進軍AV界」，不僅在團隊負責職務企劃一職，還得擔任監製到現場指導演出，繁重工作量讓她身體似乎有點難負荷，在IG寫下「我已經決定把我的IG當作遺書來寫了」，讓粉絲為她的身體狀況相當擔憂。

米砂IG發文直言：「交代一下自己的事情，免得我哪天暴斃大家不知道死因。」原來除了開發電商和AV各種事項，還得兼顧YOUTUBE跟經營IG，近來忙著開發情趣用品的她，發現商品開發沒想像中容易，不僅要去工廠查看品質、把成本控制在合理範圍，就連包裝和行銷也要自己發想，此外AV拍攝除了要和新人溝通接觸，拍完還要開檢討會，連後製和剪輯也要親自看完再和剪接師溝通如何修改。

而繁重工作量把米砂壓得喘不過氣，導致沒減肥就暴瘦8公斤，讓她感嘆：「一天把24小時榨乾的情況暴斃也是早晚的事情」，雖然身體出現警訊，但她仍表示從中獲得許多成就感，不過卻讓粉絲為她健康擔憂不已，紛紛留言：「雖是做喜歡的事情，但還是記得顧身體」、「希望妳可以好好照顧身體，才可以完成更多想完成的事情」。

(中時電子報)