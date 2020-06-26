網紅米砂（Misa）近期「進軍AV界」，不僅在團隊負責職務企劃一職，還得擔任監製到現場指導演出，繁重工作量讓她身體似乎有點難負荷，在IG寫下「我已經決定把我的IG當作遺書來寫了」，讓粉絲為她的身體狀況相當擔憂。

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（交代一下自己的事情，免得我哪天暴斃大家不知道死因） 最近在忙著開發自己的電商和AV的各種事項，然後又要兼顧youtube跟經營ig互動。 最近在做自己開發的情趣用品時，發現其實商品開發沒有這麼容易，要去工廠查看想要的品質什麼的，要把成本控制在合理範圍但又要符合自己的要求 再來外包裝和行銷方面都是要由我去想的，但我居然莫名奇妙連包裝盒上面的圖案都自己畫😂整體盒子設計也是⋯ 如果世界上有最涼的工作的話，那應該就是我的美編了吧，她應該上班一年沒接過我給她的任何一個委託，因為老子自己就會美編了。 AV那邊的工作也是忙到一個狗炸，要去和新人接觸、去幫她們想要怎麼好好的成為一個出色的女優。 上次拍攝現場回家之後直接把AV封面做好了，如果沒意外的話你們應該下週可以看到影片～ 當然拍A片不是拍人家打砲那麼簡單的事情，每次拍完就自主開檢討會，檢討為什麼那時沒有好好處理哪些鏡位，明明可以拍的更好⋯之類的 然後後製和剪輯也是要親自看完然後和剪輯師溝通如何修改影片，這大概每次都會花我一小時超級專注的在看一部影片，然後邊看邊寫筆記 ⋯⋯⋯ 我已經決定把我的ig當作遺書來寫了，畢竟一天把24小時榨乾的情況暴斃也是早晚的事情，我有很強烈的感覺到我身體即將要爆炸的感覺，包括沒減肥就暴瘦8公斤這件事情，已經讓我覺得鐵定是得了什麼腸胃方面的疾病ㄅ🤔 那其實最近就是在做一些算是幕後的東西，做的很累但是很開心，我心裡面是很喜歡打造一個東西的感覺，創作出自己的東西每次都會讓我精神上勃起，網紅也算是我創作出來的身分，那其實我不太希望往後朝這方面走下去，但現在還是很多人靠我的網紅身分賺錢，我就還是得在幕前晃來晃去（順便氣死一堆覺得我怎麼不消失的人） 不過話說回來最近有個體悟 賣肉一直只是興趣而已，我喜歡穿性感也喜歡分享有自己美感的照片，有讚當然開心但那些讚也不能換錢只能換一種肯定吧（？） 可能幾年前會覺得讚可以讓人開心，但近幾年就會覺得算了反正老娘放爽的 你大不了拿去尻、大不了就去旁邊吐

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米砂IG發文直言：「交代一下自己的事情，免得我哪天暴斃大家不知道死因。」原來除了開發電商和AV各種事項，還得兼顧YOUTUBE跟經營IG，近來忙著開發情趣用品的她，發現商品開發沒想像中容易，不僅要去工廠查看品質、把成本控制在合理範圍，就連包裝和行銷也要自己發想，此外AV拍攝除了要和新人溝通接觸，拍完還要開檢討會，連後製和剪輯也要親自看完再和剪接師溝通如何修改。

而繁重工作量把米砂壓得喘不過氣，導致沒減肥就暴瘦8公斤，讓她感嘆：「一天把24小時榨乾的情況暴斃也是早晚的事情」，雖然身體出現警訊，但她仍表示從中獲得許多成就感，不過卻讓粉絲為她健康擔憂不已，紛紛留言：「雖是做喜歡的事情，但還是記得顧身體」、「希望妳可以好好照顧身體，才可以完成更多想完成的事情」。

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(中時電子報)

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