唐美雲歌仔戲團演出《天官賜福慶端午》扮仙戲，為台灣祈福。（文化總會提供）

「端午謝平安，藝文大匯演」系列活動在端午夜開場，綠光劇團《再會吧北投》更吸引兩萬人到場，80萬人線上收看。（文化總會提供）

從台灣頭演到台灣尾的綠光劇團音樂劇《再會吧北投》，唱出北投溫泉鄉過去的繁華與滄桑，更在25日端午夜晚登上凱道舞台演出「限定版」，這次由編劇與導演吳念真在音樂會中擔任說書人娓娓道來，吸引兩萬觀眾到現場觀賞，座無虛席，還有80萬人在線上觀看，同慶端午。

雖然日前才經歷道具倉庫火災，綠光劇團仍然帶來專業演出，現場觀眾也很捧場，除了掌聲和尖叫聲，三首名曲《伊是咱ㄟ寶貝》、《快樂ㄟ出帆》、《四季紅》更是全場高歌唱和，宛如戶外卡拉OK，最後以安可曲《流浪到淡水》劃下句點。吳念真也在致詞時表示，「你們都來了，我們都被鼓舞了。」

開場的唐美雲歌仔戲團則演出《天官賜福慶端午》扮仙戲，為台灣祈福，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得以及衛福部長陳時中率領近千位防疫國家隊蒞臨現場觀看演出。唐美雲也表示，《天官賜福慶端午》扮仙戲是為了酬神、謝神，更祈求神明能賜給世界、台灣平安，並期盼百業早日復甦。

「端午謝平安，藝文大匯演」系列活動是防疫解禁後首個大型戶外藝文表演活動，由文化部、文化總會和總統府規劃25日到27日一連三天、一共60組的藝文表演，25日晚上七點起在總統府前凱達格蘭大道登場。

(中時 )