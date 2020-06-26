印度東北部得比哈爾邦發生驚人意外，根據地方政府表示，當地閃電共造成至少83人死，其中光戈帕爾甘傑（Gopalganj）就有13死，其餘的死亡案件出現在邦內其餘22個地區。

據美國有線電視新聞網指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特上表示，「比哈爾邦與北方邦出現了悲劇消息，當地大雨與雷電交加，造成了數十起死亡」。他並表示政府正在進行復原工作，並對罹難者家屬表達哀悼。

報導指出，印度與南亞於5月至6月時，經常出現閃電致死的意外事故。根據印毒國家犯罪記錄局最新可調閱的數據統計，2017年因打雷而奪去2885人喪命，2018年為2357人。相較之下，美國在2019年僅有20人死於同一原因。

報導指出，在印度遭雷劈死意外通常出現在農民上，他們通常搶在季風雨前到戶外整理農田，希望在大雨開始前完成播種好，但如果農民太早播種，農作物仍會枯死，但搶在大雨前夕，反而讓自身處在遭雷劈險境。

印度的農業經濟十分仰賴季風雨時期，其農作物必須靠6月至9月的西南季風，將會帶來將近整年雨量。大多的印度農田並未連結灌溉。

(中時電子報)