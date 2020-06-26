參與走讀新竹縣活動，及至新竹縣13鄉鎮市立公共圖書館，可蒐集限定章戳，完成集章可兌換「書中自有黃金屋－走讀新竹縣零錢包」。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

來認識在地！新竹縣政府文化局圖書館7月舉辦「走讀新竹縣」系列活動，透過在地文化體驗、特色書展、集章串聯可兌換精美零錢包，讓縣民更加了解在地歷史，感受新竹縣的特色文化。

新竹縣長楊文科致力推動客家文化，文化局以「土地的禮物」為主題，規劃3場文化體驗活動，首場於7月11日上午10點在北埔鄉圖書館登場，由文史工作者劉還月，分享酸柑茶由來及製法；第2場則於7月18日上午10點在芎林國小活動中心1樓，由文史工作者劉名揚、芎林國小武獅隊，講解客家舞獅。

「土地的禮物」活動第3場於7月19日上午10點，在新竹縣文化局圖書館2樓研習室舉辦，由阿金姐工作坊的彭巧嫻，介紹桔醬的歷史源由及示範，活動報名網址可參考（https：／／pse.is／SRRY6）。

此外，新竹縣政府文化局也邀請文史工作者，帶領民眾在老街上實地訪查，首場為7月25日下午1點30分於小窩口柴燒pizza集合，由「地方賊」帶領參與者在老街冒險；第二場為7月26日1點30分於藍鵲書房登場，由書房主人陳萬成帶領民眾感受北埔老街之美，報名網址（https：／／pse.is／SSN4U）。

新竹縣文化局長田昭容表示，文化局圖書館也配合走讀新竹縣辦理特色書展，7月19日下午2點，邀請客家公共傳播基金會董事長陳板，以「常民攝影與文化」為主題分享；7月26日10點則由新竹故事館、《逐步東行》製作團隊系列專題講座，報名網址（https：／／pse.is／RMQE8）。

新竹縣政府文化局局長田昭容表示，為了擴大辦理本次「走讀新竹縣」系列活動，除體驗工作坊及文化走讀，在新竹縣文化局圖書館一樓辦理特色書展，同時07月19日(日) 14：00-16：00地點： 新竹縣政府文化局圖書館B1團體視聽室，舉辦客家公共傳播基金會董事長陳板老師，07月26日(日) 10：00-12：00「新竹故事館」、《逐步東行》製作團隊，分享「地方學如何扎根？」，報名網址（https：／／pse.is／RMQE8）

此外，為了串聯新竹縣13鄉鎮市立公共圖書館，民眾自7月1日至31日止，只要參與活動及到館者，可蒐集限定章戳，完成集章可兌換「書中自有黃金屋－走讀新竹縣零錢包」，數量有限，兌完為止。

(中時 )