王尚智臉書。（摘自王尚智臉書）

1名日籍女大學生從台灣返回日本被驗出感染新冠肺炎，震撼台灣、民眾也懷疑所謂的零確診是否早破功？對此，資深媒體人王尚智諷，這等於是日本機場檢疫單位直接賞了衛福部長陳時中一個嘴巴子。在台灣端午連假人潮旅遊洶湧放封之前，日本剛好就此「打臉」，明眼人都會看見某一個因緣「警告」的時機點！

日本政府日前指出，一名二十多歲的日本留學生，在20日返國時被驗出新冠肺炎陽性，並指出該女的感染源為台灣，中央流行疫情指揮中心緊急召開記者會證實此事，強調目前已啟動疫調，但由於詳情還需向日方確認，因此暫不列案號。

對此，王尚智在臉書發文表示，一位來自台灣的女學生是「無症狀感染者」，據此看日本機場檢疫單位直接賞了陳時中一個嘴巴子，我難得嘴角隱隱忍不住。要記得陳時中從來不是「防疫專業」，他始終只是長期醉心於政治的牙醫背景。台灣不進行高密度的普篩，是以「擔心醫療體系崩潰」之名；這是陳時中堅持主張的一種防疫管理的「政治思路」。

王尚智譏諷陳時中，如此這麼個竟會忙著「在人群簇湧中」這樣到處吃喝、宣揚旅遊、沉迷掌聲的「醫界政治人物」，甚至還有可能遠眺今後是否參選台北市長。這樣以每日記者會直播曝光為己任的牙醫，當然壓根沒有對於疫情「擴大篩檢」懷有任何強烈的危機與渴切的意識。真正的防疫專家都不免神情從骨子裡憂心忡忡，像是白宮防疫小組首席代表的「佛奇」那般。怎麼可能會率眾笑瞇瞇的在墾丁擠來擠去大口吃生魚片？

王尚智指出，在某主要醫院感染科第一線負責接收篩檢個案的好友透露，近一個月來「防疫單位轉送的篩檢人數」，基本上可以粗略推算出全台灣「真正的」每日篩檢人數，早已經又低又少到一個可笑又不合理的誇張總量。

王尚智表示，日本公共衛生與防疫專家，不是牙醫在主導，人家當然不是笨蛋！日本寧可「越南」都可優先列入恢復開航，越南政府防疫單位所交出的，是相對嚴密的疫情控制和普篩比例。至於台灣這種「自我蒙蔽、自我催眠、自我得意」的超低人口比例普篩、疫情調查毫無可信度的所謂「零確診」，明明一大把本土感染個案都是「感染源不明」，匆匆交代且最終事後根本也沒追蹤下去。只有台灣還傻傻以為誕生了不起的防疫明星陳時中，連同台灣單薄的防疫經驗真的「Taiwan Can Help」！

王尚智強調，端午連續假期今天開始，整個台灣早已全面失去普遍防疫意識了。人潮旅遊洶湧放封之前，日本剛好就此「打臉」，明眼人都會看見某一個因緣「警告」的時機點！昨天防疫單位的匯報拖延、記者會上陳時中的支支吾吾，因為一位年輕女孩在台灣感染的「無症狀帶原」且帶回日本，這使得台日復航管制和陳時中驕傲自滿的零確診，就此顯得荒謬而諷刺。當然，真正值得在意的不是臉被巴的陳時中，他只是沉溺於群眾目光追捧仰慕而無法自拔而已。

王尚智直言，關鍵從來都是台灣漫不可測、多不可知、宛如無形病源散播、到處行走且難以分辨的帶原者「有多少」？特別是那個陳時中始終壓根不肯每天公開說明的「台灣每日篩檢總數量」，在自詡「零確診」的乘減比例下，如今在廣大人群中能夠被真實捕捉到的肺炎散播者數量，究竟單薄稀少到何種地步。說白了，事實就是「每天越篩越少」，當然輕易就是「零確診」。

王尚智認為，一調查「台灣究竟普篩多少人」，國際上如今再也沒有誰傻傻提及台灣防疫經驗了。幾個主要公衛機構與防疫組織的調查統計發佈，排名從來未曾位列前茅的台灣防疫，本來就禁不起國際防疫體系的專業檢視。台灣的被動檢篩不被國際承認，國際上的計算方式是每百萬人有多少檢篩量，美國每百人已達6.8人，台灣只有0.3人。

王尚智感嘆，事實上台灣的篩檢率和非洲國家相近，盧安達甚至還比台灣多兩倍！台灣的「零確診」若仔細端詳，從來都只是一個「政治術語」！如同台灣一向眾多在善良、祥和之外，從未減少過些許的那些「自欺欺人的社會文化」，與「擅長遺忘的集體意識」，不敬畏事實真相而只想自我感覺良好。

(中時電子報)