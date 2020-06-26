受新冠肺炎疫情重創，巴西央行調降2020年經濟成長預估，從先前的零一口氣降至負6.4％。它還警告下半年復甦動能仍舊呈現高度不確定性。

該央行解釋，新冠病毒的快速擴散與嚴重性，已使得巴西成為僅次美國的全球第二大重災區，經濟也因此受到重擊。雖然經濟預料下半年有機會復甦，但速度恐將緩慢漸進。

然而為拉抬受疫情衝擊的經濟，巴西央行在上周例會後，將基準利率大舉調降3碼到2.25％新低。不過它在當時也補充，再度實行政策刺激的空間已相當有限。

(工商 )