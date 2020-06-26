巴西央行調降今年成長估值至負6.4％ 11:042020/06/26 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情重創，巴西央行調降2020年經濟成長預估，從先前的零一口氣降至負6.4％。它還警告下半年復甦動能仍舊呈現高度不確定性。 該央行解釋，新冠病毒的快速擴散與嚴重性，已使得巴西成為僅次美國的全球第二大重災區，經濟也因此受到重擊。雖然經濟預料下半年有機會復甦，但速度恐將緩慢漸進。 然而為拉抬受疫情衝擊的經濟，巴西央行在上周例會後，將基準利率大舉調降3碼到2.25％新低。不過它在當時也補充，再度實行政策刺激的空間已相當有限。 (工商 ) #巴西央行 #調降 #下半年 #至負 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 財經熱門新聞 蔣爸想跑了！陸半導體自主化重挫 台積電叛將成最大希望？ - 財經 嚇爆！美元暴殺35％就快了 兇手竟是它… - 財經 1分鐘讀財經》破天荒！台積電狂砸880億研發 殺進2奈米 - 財經 慘輸台積電！陸龍頭廠3奈米落空 專家揭致命關鍵 - 財經 月底有大逃殺？ 專家驚曝美股百億資金賣壓來襲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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