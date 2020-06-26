面臨新冠肺炎疫情衝擊，導致上季獲利大幅蒸發的美國梅西百貨公司宣布將進行人事整頓，當中將包含裁減3,900名員工。

這項裁員人數約占梅西百貨整體員工數的3％，影響所及主要為企業與管理階層，季節性員工並不包含在內。

該百貨公司還表示，這波人事整頓行動預料可為它在2020年財年省下約3.65億美元成本。

(工商 )