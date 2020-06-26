高雄前市長韓國瑜遭罷免下台，引發民眾不滿，其中民進黨桃市議員王浩宇等人成為連署罷免對象，臉書粉專「罷免王浩宇」日前宣布罷免連署點已經增加到3處。對於罷免案會不會過？「村長」國民黨桃園市議員詹江村受訪大爆料。

村長接受節目專訪。(影/比特王出任務)

詹江村近日接受Youtuber《比特王出任務》專訪，談及他認為「非罷免不可」的對象就是王浩宇，主持人問及「王浩宇罷免案過的機率大不大？」，詹江村表示，「連署過應該沒問題，罷免過不過我不清楚」。

話鋒一轉，「對於高雄現在發起的多個罷免案，他個人感覺上可能民進黨多少不會出來罷免這樣的議員」，但王浩宇不一樣，詹江村爆料，「當初發起罷免王浩宇時，他甚至接到民進黨很多的大佬，請罷免團體協助罷免王浩宇，並強調，很多民進黨大佬暗助在罷免王浩宇」，主持人聽到表示驚訝，「連民進黨都想要罷免他？」。

詹江村說，民眾黨也說了，絕不缺席啊！(民眾黨立委高虹安曾在政論節目上指出，如果中壢有罷免王浩宇的連署相關行動，民眾黨絕對不會缺席。但黨主席柯文哲後來表示，那是高的個人立場)，時代力量更不用講，那是深仇大恨。詹還提到，當初王浩宇要加入民進黨，還有黨內大佬揚言退黨。

主持人再問及，「王浩宇真有這麼顧人怨嗎？」，詹江村說，他很多的乖張行為，在地方上很多民進黨議員也遭受很多家長陳情上的壓力，加上王過去有一些時候會亂噴，可能不是那麼事實，他就會亂講。

詹江村舉例，過去有一次桃園市議會審核「八公里公車補助費用」預算，國民黨提「免費公車預算擱置部分」獲議會通過，但王浩宇沒來開會，搞不清楚狀況，且議會審預算幾乎都不來開會，除非民進黨甲級動員才會參與，不然王浩宇就不來了。

對於前面指控，詹江村表示，王浩宇當時回應，「審預算我都支持，我幹嘛去」，詹江村直言，王沒開會卻在事後又在臉書粉專發文，「免費公車預算被國民黨全數刪除」，導致隔天議會開議，局勢氛圍變得非常緊張，但事實上，「免費公車預算議會是通過的，且八公里免費公車也是擱置的」。

詹江村強調，「民進黨也就王浩宇發文這部分，提出道歉」，「並大罵王浩宇，他沒來開會，根本就不知道狀況，就不要在臉書上面胡亂發言，造成損傷議會形象」，並被移送紀律委員會。

據《選罷法》規定，王浩宇的桃園市第七選區，總選舉人數約為31.5萬人，第一階段提案需約3千2百人、第二階段連署則要3萬多人、第三階段罷免投票，需7萬9千張同意罷免票。

對於有民眾發起罷免案，王浩宇8日曾透過臉書回應，「我確實不是個完美的議員，如果有做不好的地方，我願意虛心接受你們的批評指教，我尊重各位的公民權利，無論結果如何，都會兢兢業業的努力到最後一天」。

(中時電子報)