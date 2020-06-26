娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！昔日玉女歌手吳雪芬老公傳出罹癌，為了籌措醫藥費急賣家中骨董；女星Angelababy曬出親子照，沒想到3歲的兒子小海綿竟火速抽高；歌手張清芳與富豪老公宋學仁日前卻無預警宣布離婚，對此名嘴許聖梅分析兩人離婚主因主要是宋學仁「看不透徹」；裴琳吸食大麻被捕，導致演藝事業跌入谷底，當時更傳出酒駕釀禍，男友邵翔還為她頂罪，中時電子報娛樂為您追下去。

玉女歌手出道的吳雪芬，老公傳出罹癌，且腦中風、腦水腫，正在醫院治療中，日前已轉安寧病房，近來她急賣家中骨董，盼替老公籌措醫藥費、喪葬費及買塔位，雖然已經做好心理準備，但仍盼老公能度過難關。

大陸知名女星Angelababy和男星黃曉明2015年結婚後，2017年生了兒子「小海綿」，夫妻倆也時常在微博分享一家三口生活點滴；日前Angelababy曬出親子照，粉絲一看超驚嚇，因為3歲的小海綿火速抽高，站在身高168公分的Angelababy身旁，已經超過腰部。

歌手張清芳與富豪老公宋學仁結婚15年，兩人育有2子，不過日前卻無預警宣布離婚，據悉原因是「無法克服雙方差異性」，對此名嘴許聖梅在節目上分析兩人離婚主因，主要是宋學仁「看不透徹」。

女星裴琳因為吸食大麻被捕，導致演藝事業跌入谷底，未料2011年又爆出酒駕醜聞再重創形象，當時男友邵翔還幫忙頂罪，事後她才坦承自己是駕駛者，兩人遭到緩訴處分，各捐2萬元到社會團體。

(中時電子報)