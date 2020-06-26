基隆一名杜姓婦人17年前紅杏出牆，懷了小王的種，瞞著小王和老公生了下來，就這樣老公幫小王養小孩，杜姓婦人直到老公往生後，發現當年的小王與妻子離婚又喪子，決定把心中秘密公諸於世，提起「否認推定生父」訴訟。小王透過DNA鑑定確認女兒是自己的種，娶婦人為妻，一家三口才團圓。

判決書指出，50多歲杜姓婦人結婚後，外遇一名林姓有婦之夫，婦人發現懷孕後告訴老公產下一女，丈夫以為是親生女兒，疼愛有加。甚至丈夫10多年前過世了，婦人都沒說出這個秘密，直到去年輾轉得知，當年的小王跟老婆離婚，獨子早逝，生活不順心情相當鬱悶。

婦人於是決定要說出來，把隱藏16年的秘密告訴小王與女兒。由於法律上女兒仍是杜婦與杜夫所生，要解決只能透過法律途徑，提起「否認推定生父」訴訟。而林男也自費進行親子DNA鑑定，證實婦人的女兒確實是自己的親生骨肉，林男喪子後又意外得女，再婚娶婦人為妻，重組家庭，一家3口終於團圓。

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(中時電子報)