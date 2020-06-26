身為老鷹一哥，崔楊的未來動態自然格外受到關注！隨著崔楊的經紀人威凱斯跳槽王牌經紀人瑞奇保羅的「Klutch Sports」經紀公司，根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯26日爆料，崔楊也離開現在的經紀公司，打算去跟詹姆斯當「同事」。

從2018年選秀第5順位加盟NBA開始，威凱斯就是崔楊的專屬經紀人，雙方關係始終保持不錯，如今眼見威凱斯跳槽「Klutch Sports」，崔楊當然也想跟過去，不過他目前正在面試其他經紀人，也考慮所有選項，但外界認定他早有決定。

畢竟「Klutch Sports」經紀公司由瑞奇保羅領軍，旗下擁有詹姆斯、安東尼戴維斯、班西蒙斯、沃爾等球星的經紀合約，堪稱當今NBA最有影響力的經紀公司，詹姆斯更是這間公司的幕後投資者之一，崔楊會想跳槽這間公司並不意外。

身為詹姆斯「鐵粉」的電視球評帕金斯，也馬上勸說崔楊成為瑞奇保羅的客戶，「如果我是NBA的年輕球隊基石，我會找瑞奇保羅與Klutch Sports替我代理，談到籃球以外的機會，Klutch Sports擁有其他經紀公司無法相比的資源與人脈。」

(中時 )