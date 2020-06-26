新冠疫情導致經濟衰退，各大銀行恐面臨重大資本損失，美國聯準會（Fed）周四（25日）宣布，要求摩根大通、富國等34家大型銀行股，第3季必須禁止實施庫藏股、限制配發股息。消息傳出後，銀行股盤後股價重挫。

法新社報導，聯準會發布美國大銀行三種情境的壓力測試結果，在疫情最壞的情境下，34家受測試銀行可能遭受高達7,000億美元（約台幣21兆元）的貸款損失。

聯準會認為，儘管銀行業或許可以撐過嚴峻的經濟衝擊，但部分銀行資本適足率可能降至最低門檻。因此今年第3季，要求大型銀行暫停買回股票、限制對股東配發股息。

消息傳出後，銀行股在盤後交易時段普遍受挫，高盛狂瀉逾4%；摩根大通挫跌2%；富國銀行、美國銀行分別重挫3.6%和2.4%；花旗集團大致持平；摩根士丹利則上漲逾1%。聯準會稍早才放寬《沃爾克規則》的限制，有望為銀行業挹注約400億美元資金活水，銀行股應聲暴漲，也帶動美股逆轉翻紅大漲近300點。

聯準會負責金融監管的副主席Randal Quarles在聲明中表示，聯準會正在採取行動，對銀行狀況進行更深入仔細的評估，要求最大的幾家銀行在未來幾個月，採取審慎措施保留資本；在經濟復甦存在不確定性的環境下，繼續支持實體經濟。

分析師認為，聯準會限制資本的行動雖然令人意外，但不見得是壞事。不少銀行已暫緩執行庫藏股，但是否限制股息仍不鬆口。

(中時電子報)