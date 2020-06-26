1名台中男子想對仰慕以久，分隔兩地住在高雄的女性友人告白，買了大批各式鮮花塞滿車上，直奔女友住處想要給女友來個大驚喜，未料女友看到「花車」後，驚嚇直接打槍，癡情男只好失落返回，詢問網友到底錯在哪?網友一看照片猛虧：「你是告白，還是告別，是要辦冥婚嗎」？

此名居住在台中的男子，心儀上1位高雄女孩，某日為了想要正式追求她，便直接開車南下計畫與她告白，歷經3小時的車程抵達目的地，男子直奔女子家門口，並打電話與她表示想見面聊天，不料女子一下樓看到男子為她準備的驚喜，整個哭笑不得並立即打槍他，男子只能失落的駕車返回家中。

據了解，原來台中男子為了想送大量的花給高雄女孩，以表達自己心意，卻竟然將後車廂塞滿花海，自己還站立在車廂旁，手裡還捧著1束花，女子一下樓直接看到大開的後車蓋，簡止就像殯葬業為往生人所準備的送行，女子下樓直看哭笑不得，立馬打槍男子，落得他失望的先行返回台中。

網友紛紛大笑男子表示：「連愛情也跟著告別了哈哈哈」、「這應該是畢業典禮用的這段愛情畢業了」，也有網友針對男子所送的花提出想法：「這配色看起來超不吉利，哈哈哈哈哈」、「買錯花了如果說冥婚成功率應該很高」、「如果滿車都是L V就會成功了」，有花藝師路過給予男子加油打氣，並表示：「我覺得撇開花種大家覺得不討喜，太陽花/向日葵花語都是好的，再來是整個以庭園植生方式設計的花藝作品，我覺得蠻有生命力，表現的也不錯。給這個創作者一個鼓勵」，網友最後也認為，感覺不像是要告白：「你是告白，還是告別」、「感覺要叫女生躺進去」、「超像告別式結束後」

(中時電子報)