中國資通訊設備大廠華為於倫敦時間25日表示，已獲英國當局批出規劃許可，將斥資10億英鎊在劍橋興建一座研發中心。該中心將雇用約400名員工，主要生產用於光纖通訊系統的光學設備。該中心距離半導體公司安謀（ARM Holdings）約有15分鐘的車程。

路透報導，此一消息可能激怒美國官員和一些英國議員，他們稱華為的設備可能被中國用來進行間諜活動，英國應重新考慮1月允許華為有限參與5G網路建設的決定。華為否認上述指控。

英國官員正在評估如何最大程度地降低華為帶來的安全風險，美國於5月宣布新的制裁措施，意在切斷華為生產設備所需的高級晶片供應。預計數周後英國將做出決定。

華為副總裁張建崗表示，英國是一個充滿活力與開放的市場，也有世界上最優秀的人才。透過與研究機構、大學和本地行業的緊密合作，華為希望為整個行業提高光通訊技術，盡力支持英國更廣泛的工業戰略，並鞏固英國在光電領域的領先地位。

(工商 )