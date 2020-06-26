國道塞爆36小時引爆民怨，但沒想到交通部長林佳龍受訪竟表示，「聰明的用路人能趨吉避凶」。這讓資深媒體人陳揮文直言，國民黨和前高雄市長韓國瑜可以先休生養息，因為民進黨這樣自爆，還不愁不會重演2018年的慘況嗎！

端午連假開始，民眾紛紛報復性出遊，造成國道爆塞36小時，引發民怨。未料，林佳龍25日察高速公路行控中心，受訪時被問到此事，竟說「聰明的用路人能趨吉避凶」，要大家選擇對的時間出門，不要自己去塞車，引發軒然大波。

對此，陳揮文在政論節目《新聞面對面》上表示，國道五號24日晚上全都塞滿了，到25日早上，情況還是跟昨日差不多，塞到用路人叫苦連天，大家罵得要死。結果，大家知道林佳龍講什麼話嗎？林佳龍說，「我們要做一個聰明的用路人」。

陳揮文表示，這是在幫誰拉票？陳其邁看到這個會吐血！所以他才建議國民黨跟韓國瑜要休生養息，不要做任何動作，民進黨它會自爆，民進黨會回到2016年勝選，然後2018年的慘況，他希望民進黨2022可以重演2018年的狀況 。

(中時電子報)