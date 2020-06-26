新北市永和警分局新生派出所警員李胤慈、李明爵手牽失智婦人返家。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局新生派出所警員李胤慈、李明爵手牽失智婦人返家。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

87歲鄭姓婦人20日外出後，疑因失智症忘記回家的路，在新北市永和區中山路一段巷弄內徘徊，新生派出所警員獲報前往協助，由於鄭婦堅持不願意搭警車，天氣炎熱警員手牽著鄭婦返回派出所，途中行經某處公寓，鄭婦突然大喊「這是我家！」平安護送她返家。

據悉，鄭婦疑患有失智症，外出後卻忘記回家的路，僅能在巷弄內徘徊，警員李胤慈、李明爵獲報前往處理。由於天氣炎熱，警員決定先帶鄭婦回派出所休息，但鄭婦堅持不願意搭警車。

警員只好牽著婦人的手走回派出所，沿途路過永和區仁愛路某巷內，鄭婦突然大喊「這是我家！」警員立即逐樓層按電鈴跟住戶確認，鄭婦果然就住在該公寓內。

鄭婦的丈夫向警員說，沒發現妻子何時外出，由於妻子患有輕微失智情形，很感謝警員在天氣如此炎熱下將妻子送回家中，避免可能發生的意外。

永和警分局呼籲，家中若有失智長者，建議辦理愛心手鍊，並於家人身上放上相關聯絡資訊，讓失智者走失時能安全返家，另外也呼籲最近天氣炎熱，年長者外出時務必注意防熱及補充水分，避免中暑情事發生。

(中時 )