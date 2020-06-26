近一周內有多支球隊傳出有球員或職員確診新冠肺炎，今日再有道奇、雙城檢測呈陽性，各隊疫情連環爆，目前共11支球隊有確診案例，已超過3成，不過7月25日開幕的計畫目前仍不受影響。

昨日有紅襪、水手、老虎出現確診案例，近一周內還有費城人、洋基、藍鳥、天使、洛磯、太空人等隊傳出有染疫，不過即使如此，大聯盟目前仍以按照101頁健康與安全協議的內容正常開打。

道奇隊棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）受訪時不願透露確診者的資料，他說這是微妙的課題，「我們球團中有一些人測試呈現陽性，但都是無症狀，至於要不要透露是誰，這是他們自己的決定。」

雙城棒球事務部總裁法爾文（Derek Falvey）則說，的確有「一些球員」確診，每個確診球員都在家中落實自我隔離，在此之前雙城沒有任何病例，不過他不願透露人數，也不說球員是大聯盟還是小聯盟的。

(中時 )