台中市警方一個多月來，在望高寮取締各項交通違規總件數295件。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方呼籲民眾來望高寮看浪漫夜景，不要想要耍帥耍快，危及交通安全，也將付出遭取締重罰的慘痛代價。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市府進行望高寮公園優化，將老舊設施汰換提供民眾無障礙、安全與優質的夜間賞景環境。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局每周五、六日等重點期間實施淨化交通，包括取締危駕、噪音及改裝車輛、靜城專案，及防止青少年聚眾鬥毆，影響治安專案勤務。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市府斥資千萬改造望高寮夜景公園，工程利用既有地形

、動線優化設計，以「光」點綴，令人耳目一新，歷經五個多月工程，端午節連假期間重啟，夜間美景引來飆車族，台中市警察局第四分局從5月16日起迄今，實施淨化交通及取締各項交通違規總件數達295件，杜絕民眾聚眾飆車，讓民眾到望高寮夜景公園留下美好回憶。

市府指出，望高寮公園是台中首座以夜景觀賞為主題的特色公園，地處大肚山上，由公園高點可眺望台中夜景，媲美「台北陽明山」、「日本函館」，更是年輕朋友告白及情侶約會的首選。

建設局長陳大田表示，市府進行望高寮公園優化，將老舊設施汰換提供民眾無障礙、安全與優質的夜間賞景環境，夏季白天高溫，午後到望高寮公園欣賞落日夕陽，傍晚時分乘著徐徐涼風最適合享受大片夜景，相當美麗。

因應夏日酷暑，華燈初上時，防範飆車族相中望高寮路況危險駕駛，暑假將屆，避免該區域成為青少年聚集滋事場所

，影響市府整修該觀景公園美意，警方嚴陣以待。

台中市警察局第四分局從5月16日起迄今，針對該場所周邊於每周五、六日等重點期間實施淨化交通，包括取締危駕、噪音及改裝車輛、靜城專案，及防止青少年聚眾鬥毆，影響治安專案勤務。

警方表示，一個多月來，在望高寮取締各項交通違規總件數295件，其中包括超速139件、無照駕駛66件、改裝車身部件79件、不依規定駛入來車道4件、不服稽查取締3件、違規停車2件、號牌污穢1件、註銷車輛1件。

此外，查處危險駕車等總計10件，其中包括告發危險駕駛5件、刑法公共危險罪移送3件、查獲偽造文書1件1人。

警方呼籲民眾，望高寮不是這樣玩的，來看浪漫夜景，不要想要耍帥耍快，危及交通安全，也將付出遭取締重罰的慘痛代價。

(中時 )