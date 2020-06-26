美國國務院發表《2020年美國販運人口報告》，將香港的評級調至第二級別（監察名單）。香港特區政府26日發表新聞公報，強烈反對報告內容，港府發言人稱，報告中不少分析似乎僅基於傳聞，結論基礎薄弱，可見香港被評為第二級別是明顯基於嚴重偏見及欠缺實據支持。發言人強調，特區政府堅拒接受以此等草率及偏頗方式達致的結論和評級。

港府發言人指出，香港一直以積極主動和多管齊下的方式，全方位打擊販運人口活動。於2019年，各個相關部門（包括警務處、入境事務處、香港海關和勞工處）共進行超過7500次販運人口受害人初步識別審核。在積極和緊密的審核工作下，只有3人被識別為受害人（即占所有審核的0.04％）。

發言人表示，在香港，只有極少數目和比例的人被識別為受害人，印證了販運人口從來不是普遍存在的問題，也從來沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。反對這個說法卻又未能提出任何實質證據，令報告只淪為憑空的指控，實在是不負責任之舉。憑藉如此正面的結果去攻擊香港在打擊販運人口方面有所不足是極度不公平和不合邏輯。

發言人說，報告內提述由不具名人士或團體所作出的指控，卻沒有提供任何具體個案細節。令人失望的是，報告中不少分析似乎僅基於傳聞，其結論基礎薄弱，可見香港被評為第二級別（監察名單）是明顯基於嚴重偏見及欠缺實據支持。特區政府堅拒接受以此等草率及偏頗方式達致的結論和評級。事實上，特區政府非常重視打擊販運人口活動。

發言人補充：香港一直以積極主動和多管齊下的方式，全方位打擊販運人口活動。《香港打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工行動計畫》（《行動計畫》）和政府持續的工作在過去兩年奠下穩健的基礎，不論其他人對香港堅實的工作有任何偏見，香港打擊販運人口的決心實在是毋庸置疑的。《行動計畫》已於2019年底全面實行，所有措施已全部落實。

訴訟方面，香港絕不姑息販運人口這等非常嚴重的罪行。香港有恆之有效的法律架構，有超過50條針對各種販運人口行為的法律條文，提供一套全面的保障，與其他設有單一販運人口法例的司法管轄區相比並無不足。當中部分罪行最高可判處終身監禁。

發言人強調：「特區政府會繼續與民間團體建立具建設性的夥伴關係，一同攜手全方位打擊販運人口。種種資料及實證清晰地印證了販運人口在香港從來不是普遍存在的問題。」

(中時 )