洪藜恩、徐新洋主持東風衛視《誰是撲克王》，繼上周重量級來賓乃哥被淘汰之後，本周特別賽挑戰者來勢洶洶，除了余祥銓與阿虎之外，還找來專業撲克選手Candy、Serina與薇薇前來參賽，徐新洋對大家宣稱：「我要捍衛自己撲克小鯊魚的封號。」每位參賽者都胸有成竹，有信心自己能夠在這場比賽勝出。

節目一開始，阿虎就與余祥銓互相開嗆，阿虎問製作單位怎麼找了一個老派藝人來，余祥銓也不甘示弱回嗆阿虎戴個助聽器來幹嘛，濃厚火藥味讓大家哄堂大笑。余祥銓聲稱接觸德州撲克已經有10多年了，因此拿過各式各樣的牌型，堪稱經驗十足，他提到自己打牌的風格就是「殺」，還特地戴了一副能掀鏡片的浮誇墨鏡，搞怪的他還對大家撂英文：「我可看清楚你，但是你看不到我。」

洪藜恩（左）與徐新洋聯手主持。（東風衛視提供）

阿虎則稱接觸德州撲克後，現在看人完全改觀，認為人不可貌相，「因為牌桌上常會有人穿得衣衫不整、蓬頭垢面，但後來了解才發現，他可能是上市上櫃的大老闆」。阿虎雖然才接觸德州撲克一年半的時間，但是因為每天打、連續打，所以自認非常熟練，不輸給專業的撲克選手，他自信表示：「我今天身分不是藝人，我是職業牌手。」徐新洋馬上提到自己跟阿虎有一段同桌比賽的淵源，但阿虎卻想不太起來有這回事，阿虎還打趣解釋說：「不是，因為我只會記得牌技比較好的人。」徐新洋聽完馬上不滿說：「我們等一下就知道到底誰的牌技才好。」

(中時 )