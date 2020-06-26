德州遊騎兵總教練伍華德（Chris Woodward）今（26日）宣布，開幕戰的任務將會交給球隊三號先發林恩（Lance Lynn）主投，如果屆時被安排在主場開幕，他將會為遊騎兵新主場「Globe Life Field」投出第一球。

今年遊騎兵做出補強，透過交易迎來克魯伯（Corey Kluber），將與原本的麥納（Mike Minor）、林恩組成先發三巨頭，而林恩也預計是球隊第三號先發投手，不過伍華德卻決定將開幕日先發重任交給林恩。

林恩大聯盟生涯初期效力聖路易紅雀，2018年轉戰明尼蘇達雙城，季中被交易至紐約洋基，2019年與遊騎兵簽下3年3000萬美元的合約，沒想到馬上投出生涯年，上季主投208.1局，16勝11敗、防禦率3.67、投出246次三振，如此優異的成績也讓他在美聯賽揚獎票選上排名第五。

不僅如此，林恩上季投出246次三振，是遊騎兵隊史第三高的單季三振數，第一名是1989年「三振王」萊恩（Nolan Ryan）的301次、第二名是2013年達比修有的277次三振。

至於為何讓林恩主投開幕日先發，而不是交給原本的王牌麥納？伍華德說：「他們都值得投開幕戰，但最後我想了一下，因為我去年將這任務交給麥納，所以我今年就把它交給林恩了。」

伍華德也表示，自己知道新同學克魯伯是偉大的投手，更是兩屆賽揚獎得主，不過考慮到麥納、林恩上季為球隊的貢獻，所以才決定從兩人之中挑選一人。

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(中時電子報)