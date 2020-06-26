62歲葉姓男子呆坐在公車站不知如何返家，中和警分局警員利用人臉辨識系統確認身分。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局中和派出所警員林育新、魏楷哲12日行經中和區景平路，發現一名男子呆坐在公車站，上前關心狀況，但他卻疑似患有失智症，不知住家在哪，警方立即將他帶回派出所，利用人臉辨識系統確認身分，聯繫護理之家人員將他帶回。

警員行經中和區景平路一帶，發現62歲葉姓男子呆坐於公車站前疑似等待公車，但該時段已無公車班次可供搭乘，員警便關心他狀況及詢問相關資訊，其均無法回答，便將他先行帶回派出所內，給予麵包及水充饑止渴，並安撫情緒。員

警運用人臉辨識系統，再利用警政系統查詢，發現葉男已於109年6月3日就被護理之家通報失蹤人口，且葉男通報失蹤人口期間，一路從土城區的護理之家步行至中和區景平路一帶，路途將近7公里，幸好警方及時發現，並立即聯繫護理之家人員，避免憾事發生。護

理之家人員至派出所表示，已尋找多日都未發現葉男，對於警方熱心協助，一再表達感謝之意。

中和警分局表示，家人或受照護之病患如有失智等疾病，應避免其單獨外出，且平常應多注意及關心其動向，亦可在隨身之衣物上刺繡姓名、聯繫電話等資訊，或配戴足資識別的手鍊或項鍊，以利警方或相關單位提供及時協助。

(中時 )