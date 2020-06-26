謝霆鋒在節目上被陶晶瑩狂虧。（圖／翻攝自秒拍）

39歲謝霆鋒6年前和大他11歲的天后王菲世紀復合，期間兩人雖常被傳情變，但總用行動打臉傳聞。最近謝霆鋒上節目，被經濟學家薛兆豐問如果在酒吧遇到漂亮和不漂亮的女生，會先選追哪一個？謝霆鋒稱應該會選不漂亮的，因為成功率比較高，被一旁的陶晶瑩打臉說：「怎麼對老王（王菲）交代？」

謝霆鋒和王菲復合交往6年，雖先前被吃屎名嘴和網路傳言唱衰分手，公司都出面否認，最近謝霆鋒上節目被問會在4個女生中搭訕漂亮還是不漂亮的女生？謝霆鋒說自己會選最不漂亮的，陶晶瑩此時跳出，指謝霆鋒說了個彌天大謊。

陶晶瑩虧：「他說他不會追最漂亮的，你們竟然就讓他（謝霆鋒）過關？」並笑謝霆鋒怎麼對王菲交代，令一旁的謝霆鋒掩面偷笑，陶晶瑩又笑說：「你（謝霆鋒）剛剛說我可能拿不到腦王，但是你已經拿下了老王（王菲）」，原本酷酷的謝霆鋒也忍不住趴桌大笑，網友也說：「王菲正在趕來的路上」、「那請趕緊跟王菲分手吧，她可漂亮呢」、「被說的耳朵都紅了」、「他找的都是最漂亮的」。

(中時電子報)