「港版國安法」即將立法，市場憂慮立法或動搖國際金融中心地位。港媒披露，中央為支持香港，將於立法前「送禮」，公布大灣區跨境「理財通」細節。

據《信報》報導，大灣區跨境「理財通」細節，將於下周一（29日）公布，「理財通」會採取封閉渠道運作，大灣區居民「南下」投資香港理財產品，以及港人「北上」買內地產品，各設有1,500億元人民幣總額度，銷售模式是大灣區銀行與本港銀行一對一合作，互相委託對方代銷本身的理財產品。

報導引述消息人士指，「理財通」先由銀行試行，兩地銀行會以一對一方式合作，香港銀行與內地銀行配對後，可向對方的客戶銷售旗下理財產品；目前傾向一對一的獨家代售，不排除日後再優化，可與多間銀行合作。

另外，由於內地擔心資金大規模外流，因此如「滬港通」一樣，「理財通」會採用封閉式渠道運作，並設有總額度，以及個人投資額度。

(中時 )