大陸廣西一名住在深山中的29歲年輕爸爸，與大他1歲的妻子「10年內狂生9子女」，且即將迎來第10個寶寶，網友質疑他為何「生不停」？年輕人夫的回答讓網友罵翻。

據陸媒報導，這名韋姓人夫與蒙姓妻子，目前已育3個女兒與6個兒子，年紀最大的已經12歲，共有6個小孩在唸小學，加夫妻2人， 一家11口住在偏遠村莊內的一棟搖搖欲墜木板房裡。

被問及為何「生了這麼多還要生？」韋男笑答：「妻子有病無法結紮」，一家人的生活費都靠他一天打工 200元人民幣（約新台幣837元），剛好夠養活一家人。

網友得知韋知「生不停」的原因全罵翻「妻子有病不能做結紮，丈夫不能去結紮」、「以他的能力，生那麼多就是害自己的孩子」、「買避孕套的錢也沒有了嗎」。

另據《新京報我們》報導，韋男回應網友的疑惑說：「有（避孕套），但不會用，知道要結紮，可是做不了，因為妹夫之前做完手術，去打工沒有力氣，怕自己也變成那樣。」

新聞曝光後，當地政府立即給夫妻2人的生活提供幫助，如今全家人住在政府協助修建的新房，另家中11人每月還可以領到350元人民幣（約新台幣1252元）補助。韋男說：「小孩1個月開銷約1000元人民幣，其他錢都會存起來。」

(中時電子報)