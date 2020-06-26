◎連假第2天國5還是塞 高公局曝紓緩時間

今天邁入端午連假第2天，根據國道即時路況顯示，截至早上9時30分，西部國道狀況大致良好，有5個路段湧現車潮。國道5號則依舊塞車，雪禭一度紫爆，目前石碇到坪林路段時速不到40公里。

◎6縣市飆極端高溫！午後防大雨來襲

端午連假第二天，受到太平洋高壓影響，台灣今(26)日仍維持高溫炎熱天氣型態，氣象局今早對6縣市發布高溫資訊，不過局部地區仍會出現降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今海陸風環流轉換與西南風的交互作用，各地午後將有較大雨勢，民眾出門要留意。

◎花蓮鐵皮民宅竄大火 疑汽油桶燃燒

端午連假第二天，在花蓮市化道路和球崙一路交叉路口一處鐵皮民宅，燒出熊熊大火，整個市區都可見到黑煙竄出，消防局動員12車25人趕往灌救，約1小時撲滅火勢，初步研判汽油桶燒起，但真正起火原因仍待調查釐清。

◎砸千萬開酒吧 周曉涵升格當老闆

出道15年、「偶像劇女神」周曉涵對投資有一套，她和賴薇如等10位圈內外好友，在台北101附近砸千萬開設「Opium Champagne Bar」酒吧，去年底試營運，今年年初開幕卻碰上疫情。慶幸的是，圈內好友及股東們交友圈廣泛，營運以來沒虧損，她看好這項副業「錢景」，預計2年內可回本。

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(中時電子報)