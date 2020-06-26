針對端午連假國道五號連塞36小時，國民黨今（26）日表示，疫情之下，國旅結合連假的塞車潮可以事前預期，顯然交通部長林佳龍面對可預期的國人出遊、返鄉，並沒有謹慎評估，相關疏運配套措施嚴重不足，才會產生史上最離譜連塞一天半的國五。

國民黨指出，交通部此次疏導措施明顯不足，林佳龍部長態度更是傲慢輕浮，面對嚴重的端午連假塞車潮，竟然只是呼籲民眾要做一個聰明用路人、不要在尖峰時段特定路段「自己要去塞」？將責任推卸給民眾，堪稱史上最失職交通部長。

國民黨表示，「部長無能，民怨沸騰」。蔡政府上任以來，交通部遇到連假就出包，長期不思反省、提不出因應作為。國民黨呼籲，連假還有三天，交通專家已提出相關紓解措施建議，林佳龍部長應參照儘速亡羊補牢，絕不能讓民眾收假再度面對塞車潮。國民黨指出，林佳龍應收起傲慢態度，找回交通部長應有的高度。不要國人酷熱塞路上，部長只會辦公室吹冷氣說風涼話。

(中時 )