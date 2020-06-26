巴西穀物出口商協會（ANEC）於聖保羅時間25日表示，巴西穀物出口商不應向中國保證其貨物未受新冠病毒感染，因為此舉需要進行廣泛的測試。

路透報導，中國要求出口商簽署貨物未受新冠病毒污染保證書。ANEC合約委員會主任Marcos Amorim在一場網路研討會中表示，巴西出口商對中國要求的回應將強調，沒有證據顯示新冠病毒可以透過食品傳播。

Marcos Amorim指出，ANEC正在準備讓協會成員以平等方式回覆信件。該協會希望此類聲明，不由當地的出口商簽署。對於那些表示會遵守中國法律的出口商，ANEC也建議出口商不要簽署該項保證書。

Marcos Amorim表示，巴西出口商不能做出這種保證，因為其不了解（中國法律）。即使是最大的公司也不了解。

ANEC的成員包括美國嘉吉（Cargill）、中國中糧集團，以及全球許多大型農產品貿易商。中國是全球最大的大豆購買國，主要從巴西和美國進口。

(工商 )