關鍵字：人大常委會，港版國安法，法律手段，一國兩制，無牙老虎，止暴制亂，追溯期，阻嚇，直接制止，懲罰犯行，生效日期，刊憲公布

大陸全國人大常委會將於28至30日加開會議，審議港版「國安法」，香港《基本法》委員會副主任譚惠珠26日接受電台節目時表示，港版「國安法」很有機會將於加開會議中通過，希望不枉此行。

香港01報導，譚惠珠強調，大陸中央對港「會用法律、輿論，不會用槍」，認為中央希望用法律手段令香港重回「一國兩制」，而港版「國安法」不會是無牙老虎，一定能夠「止暴制亂」及制止現時香港的問題，否則「不如唔好立法」。而現時港版「國安法」沒有追溯期，譚惠珠認為「港版國安法」是阻嚇，而非直接制止及懲罰犯法行為，至於法例的生效日期，則會在港府刊憲時公布。

譚惠珠指出，近日人大法工委已經在港蒐集本地人士意見，「個別徵詢已經做了」，但其後亦會在北京開正式會議徵詢意見，北京不同部門亦會做諮詢工作。譚惠珠續指，以往列席常委會的港區人大代表通常有4人，上次人大釋法時則有6人列席，譚惠珠透露，這次會議列席有近10人，《基本法》委員會委員亦獲邀列席。

報導稱，對於不少本地意見都對港版「國安法」立法感到憂慮，譚惠珠指立法是事在必行，「原則上反對（立法）沒得講」，又認為現時的國家安全空窗期是不設防，令外國能干預香港政局。

她認為，法工委會將港人意見盡量反映，惟不一定反映在條文中，例如有意見認為應該由華裔法官處理國安法案件，但亦有意見認為不應歧視，認為中央會就港人的意見作取捨、中間落墨。

譚惠珠指出，法例原則上國家安全法律及機制是由中央政府及立法機關執行，「中央想做就有權做」，並非地方政府責任或高度自治權，但中央事實上有顧及香港情況，故此大多數個案會在香港處理，而出現特殊情況時「佢會話你聽」。她又舉例，西班牙政府將推動加泰隆尼亞獨立的領袖送到馬德里最高法庭受審，而非在地方法庭審判，證明是國際作法。

對於特首委任法官處理國安法案件的作法或有損司法獨立，譚惠珠認為，希望李國能不要覺得法官會因被特首任命而不作獨立審判，認為此說法對法官不公平。譚重申特首有實質的法官委任權，並樂意聽取不同意見然後委任法官。譚惠珠稱，由中央委任的國家安全事務顧問不是作決定的人，只是作中央及特區政府的溝通橋梁。

(中時 )