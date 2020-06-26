台中市大甲溪事業區第38林班地馬武佐野郡山森林火災，在各單位積極救火下，歷經40小時後，火勢原於25日稍獲控制，但昨晚因風勢加大助長火勢，今天已持續延燒達3.7公頃，目前陸空聯合搶救逐步控制火勢中。
第38林班地森林火災歷經40小時後，在東勢林區管理處、南投林區管理處、退輔會、雪霸國家公園管理處、空勤總隊及國家搜救指揮中心等單位通力合作下，火勢原於25日稍獲控制。
東勢林管處指出，森林救火人員徹夜監控火場，清晨5點天稍亮即利用低溫不利火勢發展時就進行地面滅火作業，除持續開闢防火線外，同時進行殘火整理並移除燃料，但昨夜現場風勢加大助長火勢，延燒面積擴大，今配合空勤總隊黑鷹直升機及國家搜救指揮中心C機接力空中灌灑全力撲救。
東勢林管處表示，截至今日已投入110名人力，開闢防火線900公尺，空勤直升機投水86次，延燒面積3.7公頃，期能陸空聯合搶救逐步控制火勢。
(中時 )
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