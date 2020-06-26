連日高溫屢創紀錄，在熱島效應加成下人們不斷面臨難以忍受的高溫，有學者指出，都市藉由大面積栽種樹木可改變城市微氣候，1平方公里就可以降低該區域溫度達1.2度，栽種越多則連鎖效應會越大，這歸功於樹木群的固碳作用。

台大森林系教授、林試所前副所長邱祁榮表示，樹除了提供生態系服務，另一項重要的功能就是降溫，像是樹蔭可以遮蔽陽光直射，太陽輻射中有7成紅外光會被樹葉反射，會感覺較涼，加上白天行光合作用會吸收二氧化碳釋放氧氣，固碳作用在都市降溫有顯著的功能。

邱祁榮指出，諸如城市周遭的四獸山、仙跡岩等都屬於都市林，不僅僅是大眾認知的路樹而已，根據國內研究指出，台北市1平方公里的樹木群在夏天可以降低局部溫度達1.2度，若要有效固碳降低城市溫度，首先樹木要生長得高、單位體積大且密集，通常以欖仁樹、相思樹、台灣欒樹等闊葉樹為主。

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展表示，威斯康辛大學麥迪森分校研究人員在2019年做了個實驗，研究發現一個城市街區若有40％的樹木覆蓋率，可為城市顯著降溫，即便覆蓋率只有20％也有效果，最熱與最涼爽區域日溫差可達3.5°C，國內學者則認為城市如果以綠樹蔭作為綠覆率，20％應該是合理且兼顧市民居住健康的目標。

鄭佾展指出，根據台北市政府資料，目前台北市的行道樹約有8.7萬棵，加上公私有開放空間，大概10萬棵樹，約佔台北市「平地面積」116.9平方公里的1.3％，距離20％大概還須種下150萬棵樹。

鄭佾展說，都市綠化只是第一步，再來就是都市生態，英國倫敦在做所謂「國家公園城市」，目標是都市綠覆率達50％，城市不只給人住，要創造夠大的綠地讓其他生物進駐、歇息和喘息，除了友善環境更讓都市氣候變得宜居。

(中時 )