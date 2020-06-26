觸犯分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全四類罪行，將受港版「國安法」規範。香港律政司長鄭若驊表示，要求「香港獨立」必定屬分裂國家，單純高喊「港獨」口號是否觸犯法例，則視乎整個行動過程及實際法律條文。至於支聯會在六四晚會上喊「結束一黨專政」的口號，市民參與會否違例，她解釋，草案說明指出香港的結社及集會自由受到保障，但具體情況須按法律條文再討論，提醒市民勿以身試法。

鄭若驊於星島日報專訪中指出，港版國安法草案說明提到會明確規定該四類罪行和罰則，例如甚麼行為屬違法、判刑準則等，只針對極少數人，有待詳細條文公布。就大原則而言，「分裂國家很簡單，你要求香港獨立，一定係分裂國家」，她強調，不可將國家任何一部分拿走，要維護國家統一及領土完整。

被問到若喊「港獨」口號會否觸犯國安法，她表示，難憑單一行為作判斷，需要視乎整個行動過程，包括喊口號期間和前後的情況，及客觀證據等，亦不能斷言「一定有事或無事」。

支聯會每年在維園舉辦六四晚會以「結束一黨專政」為口號，國安法通過後，市民繼續舉行或參與該集會是否出問題？她解釋，草案說明提到會保障香港人合法權益，香港人參與集會、結社自由一定受到保障，不過，集會自由伸延至甚麼程度會觸犯法例，視乎法律條文的規定，不能一概而論，「要很具體看每一件事，譬如有集會自由，但集會不可以有暴力、限制人數、要申請等等，很難單一去講。」

至於被大陸定性為非法組織的「法輪功」未來在港活動如何處理，她指，「國家安全全國性法律今次通過會在香港適用，但不等於其他所有法律都會因此套用到香港」，一個組織在港是否違法，本港有《社團條例》規管，任何組織須符合本地法律。

鄭若驊期望港版國安法條文寫得清晰，令市民易於理解，律政司未來會不斷向公眾解說，並會加強教育宣傳。

(中時 )