新冠肺炎疫情舒緩，面對解禁後第一個端午連假，民眾「報復性出遊」使各地湧現車潮與人流，新北市長侯友宜26日表示，在連假前「我就非常緊張」，特別交代區長、警察並肩作戰極力宣導戴上口罩外，也要保持社交距離，此外也提醒商家在環境衛生上要做好。

侯友宜表示，在連假前「我非常緊張」，報復性的出遊新北市很多地方風景區，一定會帶來大量人潮和車流，所以他特別交待區長，一定要把環境衛生做到位，同時到各風景區進行防疫宣導，提醒民眾戴上口罩外，也要保持社交距離，也請商家要做好環境衛生。

面對交通部長林佳龍25日前往高公局視察車流表示「不要自己去塞、要做個聰明人」媒體詢問侯友宜是否覺得林失言？侯表示，昨天我特別坐鎮到交控中心，要求各區長、警察並肩作戰，新北市車道、人流整體沒有問題，但是國道5號、台二線陰陽海都出現壅擠情況，目前106車流順暢，新北隨時做好交通疏通、彈性管控。

(中時 )