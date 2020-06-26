中美緊張關係持續升級，美國參議院25日一致通過「香港自治法案」，為繼「香港人權與民主法案」後，美國國會再立法鋪路制裁中國大陸和香港。香港自治法內容針對「損害香港自治」的中國官員，並首次連帶制裁與相關官員交易的國際銀行。

香港經濟日報報導，美國參議院25日在沒有議員提出反對下，以未經投票方式一致通過香港自治法。香港自治法會送往眾議院審議，若獲通過再送交美國總統川普簽署生效。

香港自治法內容，與美國國會2019年通過香港人權與民主法相似。香港自治法規定，美國國務院每年向國會提交報告，點名「損害一國兩制」的中方官員。法案並賦予美國總統權力，向點名官員實施凍結資產、禁止入境美國等制裁。

但比香港人權與民主法更嚴厲，香港自治法內容連帶針對，與受制裁中方官員交易的銀行，包括美國或其他國家銀行。香港自治法又容許國會否決總統撤銷制裁。

推動香港自治法美國民主黨參議員Chris van Hollen承認，參議院通過法案前，接受川普提出條文修訂。

外媒引述參與討論的華府官員透露，香港自治法內容修訂後，只會在中方官員已經受到制裁後，銀行在知情下與相關官員交易，才會連帶制裁銀行。

「港版國安法」不乏國際銀行支持。中國全國人大訂立「港版國安法」，就反顛覆政權、分裂國家、恐怖活動、外部勢力干預4大項，建立香港特區維護國家安全法律制度，匯豐及渣打兩家英資銀行都表態支持，認為「港版國安法」有助於香港社會穩定和發展。

美國參議院通過香港自治法內容則限制制裁銀行力度。法案討論期間，也有參議員擔憂，若法案過份依賴美國單方面制裁，包括限制外國大型銀行的次級制裁，並不會有效，同時會損害美國戰略利益。

(工商 )