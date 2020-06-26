徐乃麟和準媳婦俄羅斯美女Soa宋蕊安主持東風衛視全新益智節目《叫我豪野郎》，27日起每周六日晚間11點首播。節目與線上遊戲結合，每集精選出人氣前六名的美女直播主進行益智問答及百家龍虎鬥，獲得積分最高的直播主可以與徐乃麟PK吹牛大賽，成功騙過他的人，就能把積分變現金，抱走高額獎金。

節目第一階段進行的益智問答「關鍵10刻」，是由助理主持Soa和直播主輪流出題，製作單位原本擔心Soa念中文會卡卡，特別叮嚀可以念慢一點，但她很有自信表示：「沒問題，我可以照一般的速度。」她錄影前認真在手卡上註解，正式錄影時念題非常溜、很少NG，連徐乃麟都說讚。

徐乃麟開四和局傻眼。（東風衛視提供）

節目最刺激的環節「百家龍虎鬥」競賽，20局的龍虎鬥由徐乃麟親自擔任莊家，6位美女直播主為爭取最高積分互相廝殺，但也得靠手氣和牌運才能押對寶。首錄當天其中一場龍虎鬥，在開了2次和局之後，徐乃麟說：「再開和局的機率太低了！」沒想到牌一掀，又開了第3次和局，他不敢置信直呼「怎麼可能」隨即發下豪語，「絕對不可能再和局，再開和局我一人發一千」。沒想到真的開出史無前例的連4和局，他難以置信抱頭大喊：「我不主持了！這真的太邪門了！」

(中時 )