台美混血、蹲點花蓮十年的前民進黨立委蕭美琴，今年初立委選舉以小幅差距敗給「花蓮王」傅崐萁，但人生峰迴路轉，敗選後被總統蔡英文重用為首位女性駐美代表，不僅可以回美國與家人團聚，又可適才適所，發揮國際事務專長。蕭美琴在臉書上自許「戰貓」，在台美劇烈變化關係中，挑戰人生下一個目標。

今年48歲的蕭美琴是政壇裡少見的台美混血兒，父親是台灣牧師、母親是美國人，蕭美琴在日本神戶出生，從小在台南長大，國中畢業後才赴美求學，取得美國歐柏林大學東亞研究學士、哥倫比亞大學政治學碩士。蕭美琴父親曾透露，蕭美琴高中就熱愛政治，中國六四天安門事件爆發時，蕭美琴就在美國校園發傳單支持支持中國學生。

蕭美琴外貌、學歷都亮眼，國語、台語、英語都流利，堪稱是民進黨上個世代的「女版吳怡農」，進入民進黨後自然一路平步青雲。蕭美琴畢業後的第一份工作，就是在美國擔任民進黨駐美代表處執行長，26歲回到台灣，沒幾年就當上民進黨國際事務部主任，後來民進黨首次執政，蕭美琴也位居要位，擔任前總統陳水扁的顧問及隨身翻譯，算是民進黨外交領域的重要代表之一。

蕭美琴發揮專長，努力替民進黨經營國際關係，但另一面也有一顆貼近台灣多元族群的心。2001年蕭美琴捨棄舒適的外交官職務，走入基層，轉戰民進黨僑選立委、台北市立委，2010年在當時黨主席蔡英文的勸進下，蕭美琴更毅然決然，轉身投入國民黨鐵票區「花蓮」，孤身到後山替民進黨開疆闢土，一蹲就是十年。

花蓮政治版塊長期藍大於綠，蕭美琴就算頂著政治明星光環，一開始也吃盡苦頭。2010年花蓮立委補選，蕭美琴就吞下人生第一場敗仗，但她持續深耕花蓮，進入民進黨不分區立委，在中央持續替花蓮發聲，認真形象深植人心，2016年終於以53.8%得票率，擊敗了前國民黨立委王廷升，創下民進黨首次在花蓮選舉過半的奇蹟。

而今年初蕭美琴接受民進黨徵召繼續征戰花蓮立委，結果差強人意，以7575票的些微差距敗給「花蓮王」傅崐萁，無緣繼續連任花蓮立委。

不過人生起起伏伏，危機可能就是轉機。蕭美琴政治路途看似重摔一跤，但少了花蓮牽絆，蕭美琴反而可以展翅高飛，回到熱愛的外交場域，一展長才。蕭美琴先是出任國家安全會議諮詢委員，接著被蔡英文欽點，扛下外交體系最重要的工作「駐美代表」。民進黨內人士一致評論，以蕭美與蔡英文的關係，對內必可直達天聽；對外拓展國際人脈，對蕭美琴來說也不算太困難。

「面對外交戰狼挑釁，我自許為戰貓」，蕭美琴最近在臉書上如此自我期許，要用智慧、冷靜務實態度面對外交變化。蕭美琴在花蓮成功翻轉藍綠版圖的奇蹟，這次轉戰外交能否再次開疆闢土，替蔡英文第二任期繳出台美關係一張漂亮成績單，外界都拭目以待。

蕭美琴小檔案

年齡：48歲

出生地：日本

學歷：美國哥倫比亞大學政治學碩士

經歷：民進黨國際事務部主任、總統府顧問、民進黨立委（第5、6、8、9屆）、國家安全會議諮詢委員

(中時電子報)