李偉強與父親唯一一張醫師袍合照。(李偉強提供)

李偉強取得美國Johns Hopkins公共衛生學院衛生政策與管理博士。(李偉強提供)

父親節，接到父親來電，希望兒子陪他吃個飯，但兒子正在忙醫院評鑑沒法答應，父親氣的說，「你不來陪我吃飯，我乾脆吃泡麵好了」，接著掛掉電話。北榮醫企部主任李偉強回想多年前跟父親的那段對話，未料那次是爸爸最後一次的父親節，後來他才知道，父親當天真的吃泡麵當一餐。父親走後隔年的父親節，李偉強帶著父親最愛的白菊花，跟弟弟買了兩碗泡麵到父親墳前，「爸！我們來陪您吃飯了」。

為了投身更多的臨床、教學、研究與醫務工作，醫生常不得不犠牲天倫之樂，去幫助更多人愛其所愛，讓更多的家庭沒有悲傷，李偉強說。不過，只要一有時間，李偉強一定回父親位於永和的診所，跟小時候一樣，一有好事就趕緊跟父母秉告，例如今天被表揚了，只是孩子不一定在父母希望的時候，都能夠即時出現。

與父親唯一一張白袍合照

李偉強的父親病重時就住在台北榮總，他回憶過往與父親相處最親密的時刻，竟是在父親病床前的最後兩個月，李偉強說，坦白講，自己都分不清哪些是醫師與病人的對話，還是兒子與父親之間的親情，或是兩者都有。或許是心靈所至，在父親過世前一年，李偉強到父親診所，一時興起穿起醫師袍，跟也身著醫師袍的父親合照，這張照片，也是父子唯一一張穿醫師袍的合照。

去年母親肺癌過世，李偉強過了第一個沒有母親的母親節，日前，當教職升等完成學校內部的程序後，跟小時候一樣，一有好事，就趕緊要將這分榮譽告訴爸媽，說到這裏，李偉強眼眶頓時紅了起來，語氣間也出現少有的激動，他說，為了研究及工作，遺憾生前陪他們的時間實在太少了，他拿著證書在父母墳前痛哭，「現在只能用燒的讓天上的父母知道了」。

父親賣血買字典 成為傳家物

會披上白袍，李偉強說，主要是受父親影響，父親是個軍醫，在戰火中隨部隊來台，希望自己的兒子能受正規的醫學教育，成為一名真正的醫師。父親年輕時還在部隊服役，家中收入有限，為了讓他唸私立小學，媽媽去跟鄰居借錢，父親更賣血為了自己買了部字典，現在這本字典還在，成了傳家之物。

李偉強建中畢業後，考上了牙醫系，為了不負父親的期望，選擇了重考，第二年，差一點考上台大，李偉強說，人生的際遇很微妙，父親是榮民，後來他也因唸陽明大學醫學系來到了台北榮總，更因而結識了她的太太。也因為北榮，2000年時，李偉強獲得到美國知名學府Johns Hopkins 公共衛生學院進修的機會，最後拿到衛生政策與管理博士。

學成回到北榮，李偉強擔任醫企部副主任，經過10年的磨練，升上了主任，2013年李偉強被借調到衛生署擔任醫政處處長，後來因衛生署升格為部，李偉強成了第一位醫事司司長。

李偉強在擔任醫事司長短短一年多的時間，先後完成了醫療法修法，讓醫院暴力改為公訴罪，也讓「醫療糾紛處理醫療事故補償法」出了衛環委員會，政績洋洋灑灑。他說，做事要很專心，且一個時間只做好一件事，後來因為壓力太大，竟然有了高血壓，加上工作實在太忙碌，無法顧及到家人，當借調期滿，自己覺得這樣歷練剛好就好，該是轉身下來的時候，李偉強笑說，「直到離開司長一職後，才知道這個位置的權力有多大」。

病患託負「生命契約」激動不已

再次回到北榮，醫企部主任的身分，占了他工作的2／3，另1／3他堅持維持胃腸科主治醫師的身分，為病患看診。李偉強說，行政工作很多時候都在協調、安排，但門診跟病患之間的互動，才能讓他感受到當醫師的存在價值。

李偉強說，有時候工作繁忙會不自知的剝奪自己的情感，當一切都要求更有效率時，有時會迷失了自己，甚至忘了為什麼選擇當醫師。有一次，颱風天醫院只開臨時門診，一位榮民伯伯包了計程車，他心想，如果不是你們非要來看病不可，我們也不用冒著風雨來上班。結果這位伯伯看到他，順口丟了句「我跟醫師約好了，不能爽約」，頓時讓他感到無地自容，病人這麼重視跟醫師之間的約定，但醫師卻很容易把它當成只是一分工作。

還有一次，一位近90歲的老先生帶著從國外回來的家人來找李偉強，很鄭重的介紹他給家人認識，接著說，李醫師，我要當面拜託你一件事，李偉強一開始以為要開三個月的慢箋，很職業性的回答，「沒問題」。但老先生停頓了一會兒後說：「我希望有一天病重被送來北榮時，能請你擔任我的主治醫師，我希望不要急救，能沒有痛苦的走。」李偉強楞了半秒，立刻恭敬的起身向老伯伯及家人說，我何其有幸能接受您的囑咐，請您及國外的家人放心。病人將「生命契約」交到醫師的手上，還有什麼比這分信任更令人動容。

此時，李偉強手上拿出了一張卡片，上面寫滿了感謝的文字，他說，做行政工作就收不到這些，這些讓他更肯定自己的白袍之路沒有走錯，而這只是他無數卡片中其中的一張，每一張都是一個故事、也都彌足珍貴。

每天工作滿滿，在醫院的時間動輒10小時以上，李偉強從不收禮，除非是屬下結緍生子喜餅或是油飯，連廠商都不能進辦公室一步，他說，學管理的人一定要遵守原則，不然就亂了。

照顧癌母養成用手機照相寫日記

李偉強平時有三個嗜好，一個是上網購物，一個是逛超市，另一個就是弄弄花草，有時會打打桌球，訓練眼球活動度，尤其要求自己過著規律的生活，「因為規律讓人清醒」，尤其在跑步或健身的時候，想到什麼好點子，就趕快記下來。另外，李偉強還有一個習慣，就是用手機拍照寫日記，他說，這是照顧罹癌母親三年所留下的習慣，或許覺得跟母親相處時間不多了，每天都用手機記錄與母親相處的點滴，母親走了後，依舊保持這樣的方式，現在他的手機雲端資料庫，已經存了有5萬多張的照片。

回首來時路，今年56歲的李偉強說，時間的河很巧妙的分了3個10年，1980年之後的10年在陽明大學唸書，1990年後的10年在北榮由內科住院醫師訓練到主治醫師，2000年後的10年到美國唸書及先後到醫策會及醫事司服務，現在起又是另一個10年的開始。他常在課堂上跟學生說，「所有的未來都是現在的準備」，「人生不是突然走到這個位置，而是一步一腳印的累積」。

李偉強醫師簡歷

基本資料：

•1965年12月生於台北市

•已婚，育有一女一子

學歷與專業訓練：

•美國Johns Hopkins公共衛生學院衛生政策與管理博士

•美國Johns Hopkins公共衛生學院醫療財務與管理碩士

•哈佛大學甘迺迪政府學院高階領導班進修

•國立陽明大學醫學院醫學系學士

臨床與醫務行政經歷：

•臺北榮民總醫院醫務企管部部主任（現職）

•臺北榮總內科部胃腸科主治醫師（現職）

•曾任衛生福利部醫事司司長

•曾任衛生署醫政處處長

•曾任財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長

•曾任臺北榮總醫療品質管理中心主任、國際醫療中心主任

(中時 )