據《路透》消息，在擔心美國制裁之下，載著1810萬桶委內瑞拉石油的油輪目前正海上漂流，有些甚至已經等待超過6個月了。委內瑞拉國家石油公司PDVSA估計，至少16艘油輪徘徊在非洲和東南亞沿岸，卻遲遲找不到買家，這是因為買家們擔心一旦與委內瑞拉總統尼古拉斯（Nicolás Maduro）交易，會遭受美國報復。

據《路透》報導，遲遲無法售出的1810萬桶原油，相當於委內瑞拉兩個月的石油產量。

為了削減尼古拉斯政權的收入，美國除了早前對俄羅斯石油公司（Rosneft）的瑞士貿易部門實施制裁之外，這幾個月甚至加大對該國周圍資源的控制，本周三制裁了5名伊朗船長，因為他們替委內瑞拉運送石油。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在一份聲明中痛批尼古拉斯是邪惡政權，鎮壓人民、貪污嚴重，砲轟伊朗對委內瑞拉的支持是伊朗浪費人民資源，解決委內瑞拉問題的唯一方案是恢復自由和民主。

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(中時電子報)